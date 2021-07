Sifu uitgesteld naar 2022

De kung fu game Sifu is uitgesteld naar 2022. Dat laat de community manager van Sloclap, Felix Garczynski weten in een PlayStation Blog.



Er is meer informatie over de nieuwe kung fu actie game Sifu. Het eerste wat community manager van Sloclap, Felix Garczynski laat weten is dat Sifu is uitgesteld naar 2022. Het team van Sloclap hoopte dat zij de game uit konden brengen tegen het einde van 2021. Dankzij de wereldwijde Covid-19 pandemie realiseerde de team dat hun oorspronkelijke doel niet haalbaar was.

Het volgende stuk informatie over Sifu is gameplay georiënteerd. De game zal een “aging-mechanic” hebben. De hoofdpersonage zal ouder worden naarmate het spel doorgaat, zelfs wanneer hij de levels niet haalt en opnieuw moet doen. De hoofdpersonage wordt op een gegeven moment te oud, waardoor je helemaal opnieuw moet beginnen met het spel. Het doel hiervan is dat de speler leert van hun fouten en doorgaat om het doel te behalen.

De hoofdpersoon wordt niet zwakker wanneer hij ouder wordt. Integendeel zelfs; hiermee reflecteert Sloclap het beeld van meesters in oude kung fu films. Je wordt wijzer, sterker en moet die eigenschappen gebruiken om verder te komen. Sifu komt uit in 2022 en zal beschikbaar zijn op PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.