De nieuwe Kung Fu game Sifu heeft nieuwe gameplay beelden. De gameplay geeft een beeld van wat je kan verwachten van de combat, gameplay systems en één van de areas van de game. De gameplay werd vertoond op het YouTube kanaal van Game Informer.

Wat Sifu uniek maakt binnen de actie-genre is dat de hoofdpersonage iedere keer ouder wordt zodra hij wordt verslagen. Wanneer je ouder wordt in de game dan wordt je beter in Kung Fu en sterker over het algemeen. Je moet er alleen wel wat voor teruggeven en dat is een stuk van jouw health. Wat inhoudt dat je minder schade kan krijgen des te ouder je wordt. Dat is precies waar ontwikkelaar Sloclap voor gaat. De gameplay laat dat zien. Het hoofdpersonage wordt niet veel ouder; maar je merkt wel dat na iedere defeat het personage XP kan indienen voor een nieuwe ability/perk. Wat spelers ook kunnen doen is verschillende voorwerpen oppakken en gebruiken als wapens om vijanden mee te verslaan. Tijdens de demo werden er een aantal vertoont, zoals een stuk hout van de omgeving, een honkbalknuppel en zelfs flessen die de speler kan gooien naar een vijand.

Dit laat ook zien hoe vijanden omgaan met jou. Er zijn vaak veel vijanden die jou proberen te verslaan. Je moet daarom goed nadenken over wat je gaat doen. Je kan namelijk niet alleen blijven verdedigen totdat de vijand stopt met aanvallen. Je moet gebruik maken van mechanics als dodges en parries. Je kan een takedown uitvoeren bij een vijand. Dat zorgt voor veel schade of zelfs een overwinning voor jou, maar vijanden kunnen dat ook counteren. Hierdoor worden zij sterker en hebben zelfs een volle healthbar. Het idee van Sifu is dat de spelers bewust zijn van de situatie en gebruik maken van openingen tijdens gevechten en/of de omgeving. Het allerbelangrijkste is dat je jouw Kung Fu vaardigheden ontwikkelt en dus verbetert.

Bekijk de gameplay hier. Sifu zal op 8 februari uitkomen op PlayStation 4, PlayStation 5 en PC.