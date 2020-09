Sid Meier vertelt over zijn eigen carrière tijdens Pax Digital

Ontwikkelaar Sid Meier, bekend van games als Civilization en Pirates!, vertelde tijdens een panel van Pax Digital over zijn jarenlange carrière. Meier wordt gezien als de grondlegger van het X4 genre (Explore, expand, exploit en exterminate), bekend uit veel strategiegames.

Het panel vond afgelopen weekend plaats tijdens Pax Digital, dat vanwege de coronacrisis niet in fysieke vorm door kon gaan. Meier vertelde in ongeveer één uur tijd over zijn decennialange carrière als gameontwikkelaar. Daarnaast besprak hij ook zijn nieuwe boek, Sid Meier’s Memoir!: A Life in Computer Games.

Meier ken je wellicht van klassieke PC-games als Civilization, Pirates! en Railroad Tycoon. Meier introduceerde met Civilization het 4X genre, dat immens populair werd in strategy games. 4X staat voor explore, expand, exploit en exterminate (verkennen, uitbreiden, uitbuiten en uitroeien), wat bijna alle bekende strategy games toepassen.