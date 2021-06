Shredders laat je vol gas door de sneeuw heen jagen

Shredders doet ons denken aan games als SSX en 1080 Avalanche, maar dan anno 2021 en dat is alleen maar positief.

Eerder deze week werd de game voor het eerst getoond tijdens de Microsoft/Bethesda E3 persconferentie. Vandaag werd er meer gameplay van de snowboardgame getoond en zien we wat van de levels die ons staan te wachten. Alhoewel de game nog volop in productie is zijn de eerste beelden veelbelovend.

De game is tijdelijk exclusief voor de Xbox Series X en staat voor december 2021 gepland. Uiteraard komt de game ook naar Game Pass.