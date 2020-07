Vandaag toonde Nintendo een Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, een videopresentatie gericht op Nintendo Switch-games van ontwikkelaars en uitgevers die samenwerken met Nintendo. Deze video is de eerste in een reeks Partner Showcase-presentaties die dit jaar worden uitgezonden.

Hoogtepunten van de eerste showcase bevatten meer informatie over twee nieuwe games in de Shin Megami Tensei-RPG-serie – Shin Megami Tensei III, een HD-remake van een van de meest geliefde games binnen de serie, en Shin Megami Tensei V, dat wereldwijd simultaan wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch in 2021.

De Nintendo Direct Mini: Partner Showcase deed ook drie betaalde DLC-pakketten voor Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda uit de doeken, waarmee nieuwe personages, spelstanden en maps worden toegevoegd. Daarnaast toonde de video spectaculaire gameplaybeelden van Rogue Company en WWE 2K Battlegrounds, twee games die in aantocht zijn voor de Nintendo Switch.

Ga naar het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland om de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase opnieuw te bekijken.

De video bevatte onder andere de volgende hoogtepunten:

• Shin Megami Tensei V: De volgende titel binnen de Shin Megami Tensei-serie van ATLUS komt exclusief naar de Nintendo Switch. In deze epische RPG is orde afgebrokkeld en regeert chaos over de wereld. Shin Megami Tensei V wordt wereldwijd simultaan uitgebracht voor de Nintendo Switch in 2021.

• Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: Het is 17 jaar geleden dat het oorspronkelijke Shin Megami Tensei III werd uitgebracht, dat in Europa bekendstaat onder de naam Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call. Nu keert de apocalyptische legende terug in een HD-remake van de klassieke game, met een release voor de Nintendo Switch in het voorjaar van 2021.

• Rogue Company: Er landt een stijlvolle nieuwe shooter op de Nintendo Switch – Richt vijanden te gronde met een arsenaal aan wapens en vaardigheden in deze third-person online-multiplayershooter van First Watch Games. Ga de strijd aan met andere spelers in competitieve en casual spelstanden of neem het in verhitte gevechten op tegen AI-tegenstanders. Als spelers het loodje leggen, kunnen ze door hun teamgenoten weer tot leven worden gewekt en zich direct weer in het gevecht storten. Vanaf de releasedag worden cross-platform en cross-save ook ondersteund, alsook richten met de bewegingsbesturing. Later vandaag wordt er meer informatie gegeven over Rogue Company.

• WWE 2K Battlegrounds: De wereld van WWE is jouw strijdveld met gloednieuwe, extreme arcadeactie wanneer je favoriete WWE-supersterren en -legendes met elkaar knokken op de meest uiteenlopende locaties. Zowel casual gamers als doorgewinterde worstelfans zullen uren plezier beleven aan de eenvoudig op te pikken multiplayer-ervaring. WWE 2K Battlegrounds wordt op 18 september uitgebracht voor de Nintendo Switch.

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda-DLC: Er komen drie betaalde DLC-pakketten naar Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, en het eerste pakket wordt vandaag al uitgebracht.

• DLC Pack 1: Character Pack – Met het eerste pakket worden er vijf extra personages aan het ensemble toegevoegd. Een van de nieuwelingen is Impa, die met de Naginata excelleert op de lange afstand, en Aria, die vooral in de smaak zal vallen bij spelers die van een pittige uitdaging houden. Met haar zijn spelers namelijk meteen game over als ze worden geraakt of een beat missen.

• DLC Pack 2: Melody Pack – Met dit DLC-pakket worden er 39 liedjes toegevoegd aan de game, inclusief geremixte versies van de achtergrondmuziek van de game. Spelers kunnen de achtergrondmuziek op elk gewenst moment wijzigen, zodat ze tijdens hun reis door Hyrule naar hun favoriete liedjes kunnen luisteren.

• DLC Pack 3: Additional Story Content – Symphony of the Mask – Met de toevoeging van het derde DLC-pakket kunnen spelers als de mysterieuze Skull Kid spelen en door een nieuwe map reizen, geheel met nieuwe liedjes en een nieuw verhaal. Skull Kid beschikt tevens over de kracht om vaardigheden te wisselen op basis van de maskers die hij draagt.

DLC Pack 1 zal later vandaag voor € 5,99 verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. Het tweede en derde DLC-pakket worden voor eind oktober uitgebracht in de Nintendo eShop voor € 5,99 en € 9,99. Vanaf vandaag is er bovendien ook een seizoenspas verkrijgbaar in de Nintendo eShop voor € 14,99. Deze bevat alle drie de DLC-pakketten zodra deze worden uitgebracht. Spelers die de seizoenspas kopen, ontvangen ook bonuskostuums voor Link en Zelda. Daarnaast wordt er op 23 oktober een gamecardversie uitgebracht met daarin de hoofdgame en alle drie de DLC-pakketten.

In de toekomst wordt er meer informatie gegeven over de volgende Nintendo Direct Mini: Partner Showcase.