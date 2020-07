Shin Megami Tensei series weer opgepakt

Atlus brengt een klassieker terug naar de huidige consoles; Shin Megami Tensei V is een feit!

Bijna net zo ingewikkeld als Kingdom Hearts

Mocht je de serie niet kennen, dan is het een tip om een samenvatting van eerdere delen op YouTube te bekijken. Kort gezegd spelen de Shin Megami Tensei games zich voornamelijk af in een toekomstig Tokio. Hier ligt de wereld in puin en hebben verschillende groeperingen de macht gegrepen. Hoewel er een rode draad in ieder deel te vinden is, maken alle spin-offs en extra delen het allemaal erg verwarrend. Atlus maakt het er allemaal niet overzichtelijker op. Er komt namelijk een remaster uit van deel 3: Nocturne en een compleet nieuw vijfde deel. Deel vier zul je dus voorlopig op een Nintendo 3DS moeten spelen.

Bekijk de eerste beelden hier: