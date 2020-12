Shigeru Miyamoto’s kinderen waren SEGA fans toen ze klein waren

Nintendo icoon Shigeru Miyamoto’s kinderen bleken vroeger fans te zijn van Nintendo’s grootste concurrent SEGA.

Mario-bedenker Miyamoto heeft onlangs in een interview verklapt dat zijn kinderen fan waren van SEGA toen ze opgroeiden. Dit was rond de tijd dat de concurrentie tussen SEGA en Nintendo richting het hoogtepunt ging.

In de begin jaren ’90 waren Nintendo en SEGA net zulke concurrenten als Sony en Microsoft op dit moment zijn. De twee waren de grootste spelers op de consolemarkt, voordat de PlayStation lanceerde en een krater in de markt sloeg.

Het is wel leuk om te lezen dat een van de bekendste mannen van Nintendo ook thuis die concurrentiestrijd meemaakte. In een gesprek met The New Yorker onthult de ontwikkelaar dat zijn kinderen vroeger SEGA-games speelden.

Op de vraag of de legendarische ontwikkelaar daar jaloers op werd, zei hij overigens nee, maar hij wilde wel nog meer zijn best doen om hen te overtuigen. Overigens speelden zijn kinderen voornamelijk racegames als Out Run, maar ook speelden zij veel Space Harrier.

Het is natuurlijk gaaf om te zien dat Miyamoto dit zag als reden om nog meer te geven. Dit heeft onder andere voor talloze klassiekers gezorgd en ook dat we anno 2020 kunnen zeggen dat er een Nintendo console de best verkopende van dat jaar is.