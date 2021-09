Sherlock Holmes Chapter One kom op 16 november uit

Nog maar twee maanden voor we kunnen speuren en zoeken in de nieuwe Sherlock Holmes-game. Het eerste hoofdstuk komt in november uit voor de PC.

Sherlock Holmes zal via GOG, Epic Games Store en Steam verkrijgbaar zijn, evenals voor de Playstation 5 en Xbox Series X|S. Wees gerust als je de nieuwe generatie consoles nog niet bezit hebt, de game komt ook uit op de Playstation 4 of Xbox One. De releasdate daarvoor is een aantal weken later. Een precieze datum is echter nog niet genoemd, zo bevestigd ontwikkelaar Frogwares.

Je kruipt in de huid van een jonge Sherlock. Hij is naar het eiland Cordana gereisd en loopt daar uiteraard tegen een groot mysterie aan. Het spel combineert spoorzoeken en actie. Je gaat als een ware detective opzoek naar clues, de kleinste hints en infiltreert allerlei vreemde organisaties. Naast al het speurwerk komt er ook behoorlijk wat actie bij kijken, men is namelijk niet al te blij met zijn rondneuzen van de charmante man. Bekijk hieronder de gameplay trailer en laat ons weten wat je er van vindt!