Shadow Warrior 3 komt vanaf dag één op PlayStation Now

Shadow Warrior 3 zal vanaf dag één beschikbaar zijn op PlayStation Now. Er is ook nieuwe gameplay uitgebracht. Lead producer, Bartek Sawicki legt dit uit in een PlayStation Blog.



De nieuwe first-person shooter van Flying Wild Hog zal uitkomen op 1 maart. Hier is een PlayStation Blog over geschreven waarin vertelt wordt over nieuwe gameplaybeelden en dat de game op dag één beschikbaar zal zijn op PS Now. De gameplay laat jou de Dragon’s Nest zien. Dit wordt omschreven als een mooi landschap die betere tijden heeft gehad. Volgens Sawicki laat deze missie de creativiteit tussen movement en combat goed zien. Hier krijg je dan ook een beeld van de nieuwe Gore wapens.

De blog geeft inzicht op verschillende aspecten van de game. Zoals ik al eerder benoemde krijg je de Dragon’s Nest te zien; ook krijg je informatie over gun- en swordplay, executies en Gore wapens, maar ook over de grapplinghook en traversal combat.

Sawicki vertelt aan het einde dat je de eerste twee games gratis krijgt bij een pre-order van Shadow Warrior 3 op de PlayStation Store. Dit geldt ook voor de PlayStation Store in Nederland. Ga jij Shadow Warrior 3 spelen? Zo ja, wat zijn jouw verwachtingen? Laat het weten in de comments!