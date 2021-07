Shadow of the Tomb Raider ondersteunt nu 4K, 60 fps op PlayStation 5! De update werd niet aangekondigd door Square Enix en Eidos Montreal.



De update voor Shadow of the Tomb Raider kwam als een verassing. Lara Croft’s laatste avontuur was één de games die een fps boost heeft gekregen van Microsoft voor de Xbox Series-consoles. Er is verder niets gezegd over de game. Ontwikkelaar Eidos Montreal heeft de update uitgebracht en hier zijn wij dan! De update zorgt ervoor dat Shadow of the Tomb Raider te spelen is in 60 fps met een 4K resolutie. De game is overigens ook geoptimaliseerd voor Series X en S op de Microsoft store.

Dat is heel knap, omdat de game op pc veel vereist om soepel te spelen. Dus als jij één van de gelukkigen bent met een PlayStation 5 of Xbox Series console; kan je optimaal genieten van Shadow of the Tomb Raider! Heb jij Shadow of the Tomb Raider al gespeeld? Zo ja, is dit genoeg reden voor jou om de game opnieuw te spelen?