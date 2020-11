Serious Sam Collection volgende week naar Switch

Kun jij geen genoeg van Serious Sam krijgen? In dat geval heb ik goed nieuws. Croteam en Devolver Digital hebben vandaag namelijk bekend gemaakt dat de Serious Sam Collection naar Nintendo Switch komt.

Serious Sam is een old-school first person shooter die bekend staat om zijn over-the-top actie. De aankomende collectie zal bestaan uit Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter en Serious Sam 3: BFE. Laatstgenoemde titel bevat ook de expansies Legend of the Beast en Jewel of the Nile.

De flinke bundel Serious Sam zal lokale co-op tot vier spelers ondersteunen voor de hoofdcampagne en survival mode. Daarnaast zijn er ook een competitieve multiplayer modi zoals Deathmatch en Capture the Flag aanwezig.

De Serious Sam Collection zal vermoedelijk zo’n 29,99 euro gaan kosten en komt uit op 17 november. Voor wie geen genoeg van Sam kan krijgen: Serious Sam 4 is tevens nog niet zo lang geleden uitgekomen.