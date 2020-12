Sephiroth in Super Smash Bros onder de loep genomen

De nieuwe fighter was een aantal dagen geleden al aangekondigd maar hoe hij precies zou werken was nog even onduidelijk. Kenners kunnen natuurlijk wel wat inschatten met zo’n lang zwaard natuurlijk. Check hier snel de video waarin Mr. Sakurai de fighter onder de loep neemt.

Sephiroth beschikt over een uitgebreid arsenaal aan aanvallen en krachten. Hij heeft een groot bereik met z’n enorme zwaard, maar is daarentegen wel vrij vatbaar voor aanvallen. Ook valt hij onder de categorie light character, wat inhoudt dat hij sneller schade krijgt dan andere personages.

Neem vooral de tijd om de hele video even te bekijken, in een kwartiertje wordt alles haarfijn uitgelegd. Van de speciale aanvallen tot handige tactieken. Zijn jullie blij met nog een zwaard gebruiker, of is dat inmiddels wel te veel van het goede? En natuurlijk, welke personage lijkt jou heel tof in Super Smash Bros? Laat het weten in de comments!