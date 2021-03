Marc McGinley, senior designer van Far Cry 6, heeft Ubisoft Montreal verlaten.

De man liet via Twitter weten dat afgelopen vrijdag zijn laatste werkdag bij de ontwikkelaar was. Hiermee verlaat hij een project dat nog midden in diens ontwikkelingstraject zou moeten zitten. McGinley’s vertrek deed op social media vragen oplaaien hoe het met de game is. Niet alleen is de game uitgesteld naar een onbekende datum, ook is de marketing rond de game erg stil.