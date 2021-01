Semi-vervolg Celeste plotseling uitgebracht

Celeste is wellicht een van de meest geliefde indiegames van de afgelopen jaren. Ontwikkelaar Extremely OK Games heeft er plotseling een semi-vervolg voor uitgebracht.

De game heet Celeste Classic 2 en is op dit moment te spelen. Met een semi-vervolg wordt bedoeld dat dit niet een vervolg is op de game Celeste uit 2018. Het gaat om een vervolg van het originele prototype van de game dat gemaakt was op de Pico-8 engine.

Maddy Thorson, ontwikkelaar bij Extremely OK Games, zegt dat het spel was uitgebracht om het driejarig bestaan van Celeste te vieren. Het vervolg is volgens hen dan ook in drie dagen in elkaar gezet. Je kan Celeste Classic 2 nu spelen via je browser.