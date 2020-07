Sekiro: Shadows Die Twice krijgt in oktober een gratis update

Activision en From Software zijn nog niet klaar met Sekiro: Shadows Die Twice. De game zal in oktober een update krijgen die onder andere een passieve multiplayer zal toevoegen.

Uit het niets kondigen Activision en From Software aan dat er op 29 oktober een gratis update voor Sekiro: Shadows Die Twice aankomt. Alhoewel het niet een verhalende DLC is zoals vele gehoopt hadden, brengt de update wel wat coole features.

De eerste toevoeging heet ‘Reflections of Strength’ en die zijn speelbaar via alle ‘Sculptor’s Idols’. Dit zijn eigenlijk gewoon rematches van de baasgevechten, die je eindeloos kunt herhalen.

Ook voegt de update ‘Gauntlets of Strength’ toe, wat uitdagingen zijn waarbij spelers maar één leven hebben. Dit was overigens ook het enige wat de ontwikkelaar op dit moment over te melden had.

De laatste toevoeging is de passieve multiplayer genaamd Enter Remnant. Hier kunnen spelers op elk moment (na de tutorial 30 seconden aan gameplay opnemen en uploaden zodat andere spelers het kunnen bekijken.

Dit kan variëren van baasgevechten tot moeilijke te bereiken plekken tot het vinden van geheimen. Spelers die videos uploaden kunnen ook voorzien van berichten die de kijkers kunnen lezen. Mocht je Remnant worden voorzien van een rating krijg je of een klein beetje health terug of een Healing Gourd wordt bijgevuld.

Naast de aankondiging van de update liet Activision weten dat er sinds de lancering ruim 5 miljoen exemplaren van Sekiro: Shadows Die Twice over de toonbank zijn gegaan.