Sekiro: Shadows Die Twice komt vooralsnog niet naar Game Pass

De overname van Activision Blizzard door Microsoft heeft aardig wat commotie met zich meegebracht. Want hoe zit het nou bijvoorbeeld met games als Sekiro: Shadows Die Twice? Komt de game van FromSoftware naar Xbox Game Pass?!

Daarop hebben we eigenlijk al het antwoord gegeven, maar we zullen ook even wat tekst en uitleg geven. Alhoewel Activision Blizzard de uitgever was voor de game heeft FromSoftware de rechten van het IP in handen. Dit wil zeggen dat Activision wel de uitgeefrechten had, maar dat de game in handen van de ontwikkelaar blijft.

Bij voorgaande overnames, zoals bij Bethesda, was het wel meteen het geval dat de games van de uitgever op Xbox Game Pass verschenen. Bij Sekiro: Shadows Die Twice is dat dus niet het geval, maar het kan natuurlijk alsnog. Hiervoor zal Microsoft dus eerst een deal met FromSoftware moeten sluiten.

Dit is natuurlijk wel weer goed nieuws voor degene die (met veel moeite) een PlayStation 5 hebben weten aan te schaffen. Het is vooralsnog mogelijk dat een eventuele opvolger alsnog naar hun console komt. Al moet From Software wel een andere uitgever weten te strikken.

Vinden jullie het jammer dat Sekiro: Shadows Die Twice (vooralsnog) niet naar Xbox Game Pass komt? Laat het ons weten in de reactie!