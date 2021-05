SEGA bekijkt eigen catalogus voor mogelijke remasters/ remakes

Sega heeft wat meer over hun plannen voor de toekomst onthuld. De uitgever van de Sonic-games gaat namelijk kijken of er nog wat leuke games uit het verleden een (nieuwe) kans kunnen krijgen.

Dit maakte de uitgever bekend tijdens de presentatie van diens kwartaalcijfers. Naast een hoop cijfers liet de uitgever doorschemeren wat hun plannen zijn voor de (nabije) toekomst.

Zo benoemde de uitgever de multiplayer shooter die bij The Creative Essembly in ontwikkeling is, maar ging men niet verder in op details. Echter lijkt het erop dat het een groot project wordt, aangezien de uitgever de game een belangrijk deel is van hun strategie over de komende jaren.

Sega bekijkt daarnaast naar hun eigen catalogus games om te kijken of daar nog interessante games tussen zitten om (wederom) een nieuwe kans te kunnen geven. In het document worden games als Crazy Taxi, Jet Set Radio, Space Channel 5, Shinobi, Virtua Fighter, Altered Beast, House of the Dead en andere als voorbeeld genoemd. Dit wil dus niet zeggen dat dit concrete plannen zijn om deze games terug te brengen.

Daarentegen wordt er aan een House of the Dead remake gewerkt en werd er vorig jaar een teaser voor Virtua Fighter vrijgegeven.

Naast die plannen wil Sega in de loop van de komende vijf jaar ook een ‘super spel’ creĆ«ren. Het is niet duidelijk of dit gewoon een ambitieus citaat is over een potentieel enorme game, of een verwijzing naar de shooter van Creative Assembly. Desalniettemin is Sega’s doel hiermee een wereldwijd merk te maken.

Verwacht wordt dat de winst in het begin laag zal zijn, aangezien het een nieuw IP gaat worden, maar de uitgever hoopt dat het in de loop van de tijd zal toenemen en een nieuw hoofdbestanddeel zal worden.