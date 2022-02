Season One van Battlefield 2042 uitgesteld naar het begin van de zomer

Battlefield-fans zullen nog langer moeten wachten op nieuwe content voor Battlefield 2042. DICE heeft laten weten dat Season One van de multiplayer shooter pas in het begin van de zomer zal verschijnen.

Battlefield 2042 verscheen in november en kampt al enig tijd met allerlei problemen en ontbrekende features. Daar ligt nu ook de focus van DICE en dat heeft dus het nadelige gevolg dat nieuwe content pas later zal verschijnen. Season One stond eigenlijk voor maart gepland, maar zal dus enkele maanden later pas verschijnen.

In maart kunnen spelers wel een grote update verwachten die onder andere het langverwachte scorebord zal brengen, in-game voicechat zal worden toegevoegd en spelers een duidelijker profielpagina geven. Deze update staat dus nu voor maart gepland.

DICE gaat eigenaren van de Gold en Ultimate editions tegemoet komen voor het lange wachten met een exclusieve bundel met skins voor wapens, Specialists en voertuigen. Battlefield 2042 is reeds verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.