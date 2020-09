Season 6 van Call of Duty Modern Warfare/ Warzone is sinds 19:00 speelbaar en om je een idee te geven wat het allemaal toevoegt, is er een nieuwe trailer vrijgegeven.

Voor Warzone betekent Season 6 de introductie van twee nieuwe personages, de metro in Verdansk en gepantserde met turrets bewapende wagens.

In Modern Warfare worden een aantal maps toegevoegd aan diverse multiplayer modi. In de onderstaande trailer wordt alles nog even kort samengevat!