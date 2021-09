Season 6 Call of Duty Warzone komt met map veranderingen, orginele Gulag en meer

Activision heeft wat meer details voor Season 6 van Call of Duty Warzone en Black Ops Cold War vrijgegeven.

Call of Duty Warzone Season 6

Season 6 is naar verluid het laatste Season waarin Warzone met Black Ops Cold War gekoppeld is. Het lijkt erop dat we het in-game seizoen erna aan de slag kunnen met de Tweede Wereldoorlog map in de Pacific.

Season 6 van Call of Duty Warzone en Black Ops Cold War gaat op 7 oktober van start en komt wederom met een aantal nieuwe wapens, operators, maar ook met veranderingen aan Verdansk die het toch weer interessant genoeg moeten maken om weer de helikopter uit te springen.

De wapens die (gedurende) het seizoen aan de game worden toegevoegd, zijn:

.410 Ironhide Shotgun – Battle Pass

Grav Assault Rifle – Battle Pass

Battle Axe – Challenge or Blueprint

LAPA SMG – Challenge or Blueprint

Hammer and Sickle – Challenge or Blueprint

In de bovenstaande trailer zien we al hoe Stadium en een deel van Downtown in een groter krater lijken te veranderen. Dat zijn dus nieuwe plekken, die wellicht de moeite waard worden om meteen op af te springen. We zijn benieuwd hoe dynamisch dit zal zijn, maar daar komen we dus snel genoeg achter.

Spelers die Warzone hebben gespeeld, zullen ongetwijfeld weleens kennis gemaakt hebben met de Gulag. De plek waar zij strijden om nog één keer terug te moeten keren, zal ook dit seizoen veranderen. Alleen dit keer is het niet gebaseerd op een multiplayer map van een van de Black Ops-games, maar de oude Gulag zoals deze in eerste instantie werd geïntroduceerd. Hiermee lijkt Activision voornamelijk veteranen van de game aan te willen spreken.

Aangezien Halloween er aan zit te komen, zal dit seizoen ook de modus the Haunting weer terugkomen in Warzone. Deze modus was er namelijk vorig jaar ook tijdens Season 6 van Modern Warfare.

De modus zal vanaf 19 oktober te spelen zijn en laat spelers het tegen en met Zombies opnemen tegen andere soldaten.

Call of Duty Black Ops Cold War Season 6

Voor Black Ops Cold War komt er ook nog nieuwe content. Zo staan er drie nieuwe maps voor de multiplayer (Deprogram, Amerika en Gluboko), een nieuwe map voor de Zombies modus (Forsaken) een nieuwe perk voor Zombies en meer in de planning. Check ook hiervoor de roadmap hierboven.

Kijken jullie al uit naar het nieuwe seizoen van Warzone en Black Ops Cold War? Laat het ons weten in de reacties!