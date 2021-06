Season 4 Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone wordt donderdag onthuld

Aankomende donderdag wordt Season 4 van Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone onthuld.

Dit gebeurt als onderdeel van het Summer Game Fest, dat tot aan de Gamescom in augustus zal duren. Om 20:00 zal Prime Gaming het nieuwe in-game seizoen gaan onthullen.

Er worden overigens geen grote veranderingen voor Warzone verwacht, maar uiteraard zullen er twee wapens en operators worden toegevoegd en wellicht weer een nieuw in-game event gaan gebeuren. Voor Black Ops Cold War worden onder andere nieuwe maps verwacht.

Thursday, don't miss the world premiere first look at @CallofDuty Season 4 during #SummerGameFest Kickoff Live, streaming everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm GMT at https://t.co/1ZwAhZ66ie pic.twitter.com/2szA3NT2Dy

— Summer Game Fest – LIVE This Thursday (@summergamefest) June 7, 2021