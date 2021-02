Activision heeft de eerste trailer voor Season 2 van Black Ops Cold War en Warzone vrijgegeven. Daarin krijgen we meer informatie over wat ons te wachten staat.

In het tweede in-game seizoen van Call of Duty Black Ops en Warzone zullen spelers de jungle van Laos intrekken. Dit omdat Adler ontvoerd is na de aanval op ‘the Pines’. Vandaar vertrek je naar Zuid-AziĆ« waar Naga, een mannetje van Persues, Nova 6 Gas distribueert via een uitgebreid kartelnetwerk.

In het tweede seizoen val je een bolwerk aan om Adler te redden en naar verluidt zal dit seizoen ook zombies in Warzone herintroduceren. Echter moeten we nog even op Activision en Treyarch wachten op officiƫle informatie. Call of Duty Warzone en Black Ops Cold War Season 2 gaat op 25 februari van start.