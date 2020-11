Sea of Thieves wordt geoptimaliseerd voor Xbox Series X en S

Sea of Thieves wordt geoptimaliseerd voor de Xbox Series X en S, wat betekent dat je verbeterende prestaties zult kunnen verwachten.

Het eerste wat je zult merken als je Sea of Thieves op de Xbox Series X of S speelt dat de framerate 60fps is. De Xbox Series X zal daarnaast volledig in 4K draaien en de S in 1080p. Uiteraard kun je ook bij deze game verwachten dat er minder tijd nodig zal zijn om te laden, vanwege de SSD van beide consoles.

De geoptimaliseerde versie van Sea of Thieves zal verkrijgbaar zijn via Xbox Game Pass en via Smart Delivery als je de game al in bezit hebt. Onlangs werd de game nog voorzien van een update genaamd Fate of the Damned, waarin je het tegen de skeletten van Shadows of the Fate op moet nemen.