Sea of Thieves roadmap 2022 wordt donderdag onthuld

Rare zal op 27 januari 2022 de roadmap 2022 van Sea of Thieves live onthullen op YouTube.

In een korte boodschap op YouTube geeft ontwikkelaar Rare aan dat de nieuwe roadmap op hun kanaal zal worden gestreamd. In de preview wordt aangegeven dat 2022 ‘het grootste jaar voor Sea of Thieves ooit zal worden’. Er komen ‘bootladingen’ met nieuwe verrassingen onze kant op. Tijdens de livestream krijgen wij te zien wat er in 2022 aan nieuwe content zal worden toegevoegd. Niet alleen dat, ook krijgen we een eerste blik op de content van het volgende seizoen en wat daarna nog komt.

Sea of Thieves werd in 2018 uitgegeven op de PC en de Xbox consoles. Hoewel de game bij de launch erg magertjes was, heeft Rare het piratenspel tot de rand toe gevuld met nieuwe content en ideeën. De game heeft inmiddels meer dan 25 miljoen spelers gehad, wat een bizar aantal is voor een relatief kleine studio. Door de jaren heel zijn er verschillende grote updates en seizoenen geweest, boordevol content. Zo zijn er tegenwoordig veel nieuwe schepen, wapens en werktuigen. Ook worden er steeds nieuwe uitdagingen, monsters en werelden toegevoegd. Het lijkt er dus op dat Rare geleerd heeft van de kritiek in het begin!