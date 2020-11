Sea of Thieves krijgt speciale The Duke schip voor Xbox Series X en S

Rare heeft een nieuw schip onthuld dat (vooralsnog) alleen naar de Xbox Series versie van Sea of Thieves zal komen.

Onder de naam The Duke is dit schip natuurlijk een eerbetoon aan de allereerste Xbox controller. De schip is voorzien van een speciaal roer met daarin het neon groene Xbox logo. Die kleur is ook verwerkt in het zeil van het schip en zorgt voor een indrukwekkend beeld in de nacht.

Je hoeft niet bang te wezen dat je al snel misgrijpt, want je kunt het schip tot 9 mei 2021 claimen. Sea of Thieves krijgt daarnaast op de Xbox Series-consoles een upgrade. Zo is de Xbox Series X versie in 4K en 60fps speelbaar en de Series S in 1080p en 60fps en beide zullen minder laadtijden bevatten.