Sea of Thieves: A Pirate’s Life toont wat meer gameplay

Sea of Thieves en Pirates of the Carribean is natuurlijk een match made in heaven. Het was ook wel erg gaaf om te zien dat deze samenwerking ook daadwerkelijk er gaat komen!

Tijdens de show, waarin Rare overigens niet over Everwild begon, werd de uitbreiding van de game nogmaals getoond en zien we niet alleen Captain Jack Sparrow, maar ook de kwaadaardige Davy Jones!

Spelers van Sea of Thieves hoeven niet lang meer op de A Pirate’s Life uitbreiding te wachten. Aanstaande dinsdag zal deze online moeten staan!