The Last of Us Part II: 15 nieuwe screenshots

Helaas kregen we gisteren te horen dat The Last of Us Part II voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Om de pijn even te verzachten, zijn er 15 nieuwe screenshots van de game vrijgegeven.

The Last of Us Part II werd al in 2016 aangekondigd tijdens PlayStation Experience. Echter kreeg de game pas vorig jaar de eerste releasedatum aangewezen, echter bleek dit niet haalbaar. De game zou vervolgens pas op 29 mei verschijnen, maar is nu dus weer uitgesteld voor onbepaalde tijd.

Kunnen jullie het begrijpen dat de ontwikkelaar deze keuze heeft gemaakt? Of vinden jullie dat ze voor een andere oplossing hadden moeten kiezen?