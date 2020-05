Assassin’s Creed Valhalla is onthuld en de eerste screenshots zien er veelbelovend uit.

De screenshots tonen voornamelijk de omgevingen, maar ook de twee bijlen van Eidor vallen erg op. Eerder zagen we ook al een trailer van de game waaraan maar liefst 15 studio’s werken. Voor meer informatie over de nieuwe Assassin’s Creed raden we je aan om dit bericht even te lezen! Wat vinden jullie er tot nu toe van?