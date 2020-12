Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition lanceert op 14 januari 2021 ter ere van het 10-jarig bestaan van de game en bevat onder meer de extra personages Knives Chau en Wallace Wells.

De game is verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, Windows PC en als onderdeel van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice. Ook is de game backwards compatible en daardoor speelbaar op PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

Met de terugkeer van Scott Pilgrim (her)ontdekken spelers de geliefde 2D beat ’em up-game, geïnspireerd door de iconische graphic novels en film. In deze unieke mix van stijl, humor en klassieke gameplay helpen spelers Scott Pilgrim met het verslaan van vijanden, onder wie de zeven kwaadaardige exen, om te vechten voor de liefde. Speel als Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Stephen Stills en tal van andere onvergetelijke personages, elk met hun eigen unieke bewegingen en aanvallen. Door ervaringspunten te verdienen, versterken spelers hun personages met talloze dodelijke vaardigheden. Bovendien krijgen spelers de kans om lokaal of online samen met maximaal drie vrienden vijanden te verslaan, mee te doen aan mini-games, een potje trefbal te spelen of elkaar uit te dagen tot epische gevechten.