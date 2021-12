Scorn krijgt nieuwe releasedate

De horrorgame werd eerder uitgesteld, zonder dat daar een nieuwe datum aan vastgeplakt werd. Raar natuurlijk, maar de ontwikkelaar geeft ons nu nieuwe informatie. We moeten er alleen nog wel even op wachten.

Oorspronkelijk zou de game dit najaar uitkomen, maar dit is overduidelijk niet gelukt. In een uitgebreide update afgelopen november geeft de ontwikkelaar aan dat ze erg struggelen met de ontwikkeling en dat de voortgang traag gaat. Uiteindelijk geven ze aan dat op 10 december een officiële uitleg komt waarom de game is uitgesteld en wanneer deze dan wel verschijnt.

We zijn de tiende inmiddels gepasseerd, en er is inderdaad informatie vrijgegeven; Scorn verschijnt in oktober van 2022 voor de Xbox Series X|S en de PC. De Community Manager geeft wat uitleg over het uitstellen;

“We want to ensure that Scorn is the best game it can be. Mysterious, deliciously dark, and oozing with atmosphere (emphasis on the ooze). With that being said, the game will officially be launching in October 2022. This additional time will allow the team to make sure the vision for Scorn comes to life in all its spine-chilling, nightmarish glory. We know that this means a longer wait, especially for our fantastic Kickstarter community, who have been with us since the very beginning. Still, we’re committed to making Scorn the best experience possible for our players and fans.”

Met deze nieuwe informatie brengen ze ook een nieuwe trailer uit, die een kleine sfeerimpressie meegeeft. Bekijk de video hieronder! Het is nog niet te laat om de game te ondersteunen via Kickstarter, welke je hier vindt.