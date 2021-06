Scars Above laat zich voor het eerst zien

Prime Matter is een nieuw label met een hoop nieuwe games. Zo ook Scars Above, dat vandaag voor het eerst getoond werd.

De Sci-fi game wordt ontwikkeld door Mad Head Games en verschijnt in 2022 voor de consoles en pc. In de game stappen spelers in de schoenen van Kate Ward, een wetenschapper en astronaut, die op een vreemde planeet vast komt te zitten en daar vandaan moet zien te komen.

Middels een upgradebare wapen genaamd V.E.R.A zullen spelers moeten zien te overleven en een manier zien te vinden om van de planeet af te komen.