Scarlet Nexus wordt gelanceerd op 25 juni, pre-orders nu beschikbaar

Pre-orders voor Scarlet Nexus zijn nu beschikbaar! De game is vanaf 25 juni 2021 verkrijgbaar voor Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en pc (digitaal).

Begin je avontuur met ofwel Yuito Sumeragi, een energieke rekruut uit een prestigieuze politieke familie, of Kasane Randall, de mysterieuze verkenner wiens kracht en vaardigheid grote bekendheid hebben verworven onder de OSF. Omdat hun verschillende ervaringen met elkaar verweven zijn, onthul je het volledige verhaal en ontgrendel je alle mysteries van SCARLET NEXUS die gevangen zitten tussen technologie en paranormale gaven.

Scarlet Nexus zal beschikbaar zijn in de Standard-, Deluxe- en Guardian-edities met een bonus voor vroege aankoop – beschikbaar voor pre-order in digitale winkels en alleen bij deelnemende retailers.

• De Deluxe Edition (alleen digitaal) bevat:

de game, een Digital Art Book, de originele soundtrack, speciale Battle Attire-set -Red-, Cosmetic ‘The Other’ en SAS-plug-in

• The Guardians Edition (exclusief BNEE E-commerce Store) bevat:

de game, 3 Art Prints, een hardcover Art Book, OSF Sticker, een steelbook en alle digitale items uit de Deluxe Edition.

• Pre-order bonus omvat:

Speciale gevechtskledingset -Audio-, cosmetische “Dream Catcher”, cosmetische “Face Vision Seal” en bevestigingsset “Baki”.