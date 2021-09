Scarlet Nexus komt naar de Xbox Game Pass

De RPG van de ontwikkelaar achter de ‘Tales of-‘series komt per direct beschikbaar op de Xbox Games Pass, maar dat is niet al het nieuws omtrent de gamingdienst.

Afgelopen juni kwam de ‘Brainpunk’-game uit voor de Playstation, Xbox en PC. Wij hebben uitgebreid gekeken en waren niet razend enthousiast. Natuurlijk is dat enkel onze mening en is het vooral aan jou om het zelf te beoordelen! En via de Xbox Game Pass een game ‘gratis’ uit proberen is natuurlijk niet verkeerd.

Xbox Game Pass krijgt nog meer nieuwe games, waaronder Mighty Goose en Back 4 Blood. Tevens is de dienst per morgen (1 oktober) beschikbaar in een aantal nieuwe landen; Japan, Australië, Brazlië en Mexico. Goed nieuws dus! Ik kan de dienst erg aanraden, zelf gebruik ik deze op de PC en kan erg genieten van het steeds groter wordende aanbod.