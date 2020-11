Saudische prins koopt groot deel van SNK

Het Mohammed bin Salman Charity Foundation staat op het punt een groot aandeel van SNK over te nemen, de beroemde Japanse vechtspel maker.

Het Saudische bedrijf beter bekend als Misk heeft 223 miljoen dollar geïnvesteerd in SNK. Het heeft daarmee een derde van de totale aandelen in bezit. Deze ontwikkeling is een van de vele acties die bin Salman heeft uitgevoerd om de culturele reputatie van Saudie Arabië te verbeteren. Echter zijn er veel voorgaande acties van de kroonprins onderhevig aan fel kritiek.

Veel van de kritiek komt van de moord op de journalist van Washington Post Jamal Khashoggi in 2018. Welke de CIA officieel aan Mohammed Bin Salman toewees. Daarnaast bevestigde TRT World dat de regering van Saudie Arabië onderzoek doet naar Misk in verband met het rekruteren van spionnen op Twitter.

Volgens Misk is het doel van de overname het “aanmoedigen van jongeren om te leren voor een betere toekomst.”

SNK is beter bekend als de uitgever van een aantal van de beste vecht-games uit de jaren negentig. Een paar van de bekendste zijn Fatal Fury, Samurai Showdown en King of Fighters. De ontwikkelaar is sindsdien een stuk minder succesvol geweest en worstelde lang om zijn hoofd boven water te houden in de huidige markt. Maar in 2016 werd het bedrijf volledig overgekocht door een Chinees Holding bedrijf. Blijkbaar probeert de Mohammed bin Salman Foundation deze te overbieden.

Of deze overname nog consequenties heeft voor King of Fighters XV, welke nu in productie is, valt nog te bezien.