Sam & Max Save the World Remastered naar Switch en pc

Nog meer leuk nieuws voor fans van de naam Sam; Sam & Max Save the World Remastered verschijnt namelijk op 2 december op de hybride console. De game zal daarnaast ook via Steam te verkrijgen zijn. Sam en Max zijn dus weer helemaal terug!

Telltale Games (ontwikkelaar van The Walking Dead en Batman: the Enemy Within) heeft het eerste deel uit de Sam & Max-serie voorzien van de nodige updates. Zo is de game bijvoorbeeld geoptimaliseerd voor touchscreen en Joy-Con controls. Daarnaast bevat de remaster ook nieuwe muziek en verbeterde visuals.

Sam & Max Save the World Remastered zal op 2 december (digitaal) te verkrijgen zijn. Pre-orderen is ook alvast mogelijk; meer informatie daarover is op de officiële website te vinden.