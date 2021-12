Sam Fisher keert terug in Splinter Cell remake

Alhoewel vele hadden gehoopt op een nieuw avontuur voor Sam Fisher heeft Ubisoft laten weten dat er een remake van het eerste deel van Splinter Cell zal komen.

Na jaren van cameo’s, geruchten en ontkenningen heeft Ubisoft dan laten weten aan een remake van Splinter Cell te werken. De game wordt gebouwd op de Snowflake engine, die ook de basis voor de recente Assassin’s Creed, Far Cry en The Division-games vormde.

In een reactie meldt producer Matt West het volgende over de remake:

“Voor mij is een remake wat je in een remaster zou doen en daar nog een schepje bovenop. De originele Splinter Cell heeft veel dat verbazingwekkend en revolutionair was toen het 19 jaar geleden uitkwam. De community heeft nu een nog verfijnder gehemelte. Dus ik denk dat het een soort remake moet zijn in plaats van een remaster. Hoewel we ons nog in de allereerste ontwikkelingsfasen bevinden, proberen we ervoor te zorgen dat de geest van de vroege games intact blijft, op alle manieren die het Splinter Cell van die tijd zijn identiteit gaven.

Dus terwijl we het van de grond af aan opbouwen, gaan we het visueel updaten, evenals enkele van de ontwerpelementen om te voldoen aan het comfort en de verwachtingen van de speler, en we gaan het lineair houden zoals de originele games en dus geen open wereld. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe fans de controller kunnen oppakken en er meteen in kunnen duiken, en meteen verliefd worden op de game en de wereld?”

Het goede nieuws is dat ontwikkelaar Ubisoft Toronto met deze remake zal werken aan een nieuwe toekomst voor de franchise. Wellicht dat er dan ook nog een nieuw deel in het verschiet ligt?!