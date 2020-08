Sam Fisher is de nieuwe operator in Rainbow Six: Siege

Vooral de wat oudere spelers zullen ‘m herkennen; Sam Fisher. Het hoofpersonage van menig Splinter Cell games zal snel de game joinen als een van de speelbare operators.

In een korte, leuke trailer kondigt Ubisoft de veteraan aan als operator. Wat precies zijn skills zullen zijn is nog een een raadsel, al kunnen we aan de hand van de trailer wel wat gissen. Zo wordt er een nachtvisie geactiveerd, zoals we deze vanuit zijn games herkennen. Sam Fisher is onderdeel van de Shadow Legacy Update, die later dit jaar moet verschijnen. Normaliter komen er twee nieuwe operators uit tijdens zo’n update dus de kans is groot dat we nog iemand gaan zien.

De volledige aankondiging, met al zijn skills, komt aankomende zondag 16 augustus. Dit zal gebeuren tijdens de finale van een Rainbow Six: Siege toernooi, welke op het Twitch-kanaal van Ubisoft wordt gestreamd. Uiteraard zullen we het nieuws in de gaten houden en lees je het snel op de frontpage!