Saints Row The Third Remastered komt ook naar de huidige generatie consoles

Een jaar geleden kwam er een remaster van Saints Row: The Third uit op de PS4 en Xbox One. Vanaf volgende week zal er ook een upgrade komen naar de huidige generatie consoles.

Deze nieuwe versies zouden betere graphics en performances krijgen. Zo zouden de textures, belichting en overige visuele effecten een digitale lik verf krijgen. De framerate zal ook verhoogd worden van 30 naar 60 fps en de resolutie zal 4K worden. De precieze releasedatum voor deze remaster is 25 mei. Spelers die de game al op PS4 of Xbox One hebben, krijgen een gratis upgrade.