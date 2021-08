Saints Row reboot geteased; wordt aanstaande woensdag onthuld!

Aankomende woensdag is de Gamescom Opening Night Live en daar zullen 30 games de revue passeren. Een daarvan is een reboot van Saints Row.

Dat weten we dankzij een Tweet van Geoff Keighley, de host van de show. We wisten al sinds 2019 dat er aan een nieuwe Saints Row gewerkt werd, maar volgende week gaan we dus ook de eerste beelden zien.

5 days until @gamescom #OpeningNightLive on Wednesday.

We are “Bossing” it with our announcements this year https://t.co/osudHTCxj1

See you live, Wednesday at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST at https://t.co/FjoDbKD0sN pic.twitter.com/6zE974HW0Q

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 20, 2021