Saints Row en Metro uitgever Koch Media komt met eigen event net voor E3

Koch Media, het moederbedrijf achter Deep Silver en meer, heeft laten weten op 11 juni met Koch Primetime te komen.

Het nieuws werd bekend via Geoff Keighley’s Summer Game Fest, waar de show van vrijdag dus onderdeel van zal worden. Koch Primetime gaat vrijdag 11 juni om 21:00 onze tijd van start.

New Event Added – Friday, June 11, Noon PT / 3 PM ET. #SummerGameFest pic.twitter.com/xPTrBNSdrO — Summer Game Fest (@summergamefest) May 28, 2021

Alhoewel Koch Media of Deep Silver nog geen teaser hebben gegeven voor de show, wordt er wel al enige tijd gespeculeerd over een nieuwe Saints Row en weten we ook dat er een nieuwe Metro in ontwikkeling is. We zijn benieuwd wat de uitgever nog meer voor ons in petto heeft! Daarnaast zou het de ideale mogelijkheid zijn om Dead Island 2 (na jaren stilte) weer flink onder de aandacht te krijgen!