Sackboy schreeuwt door je controller in A Big Adventure

Vele vinden de speakers in de controller van de PlayStation 4 en 5 maar een gimmick. Het is echter toch een leuke manier om iemand de stuipen op het lijf te jagen.

Sackboy: A Big Adventure is een kleurrijke platformer, maar weet desondanks je toch een jump scare te bezorgen. Dit door middel van de speaker van de DualSense controller. Zodra Sackboy het loodje legt, zal hij er namelijk nog even een doodskreet uitgooien en daar moet je natuurlijk wel op voorbereid zijn.

Zoals je in de video kunt horen, is het nog best een harde schreeuw. Gelukkig kun je de volume van de speaker wel instellen en het lijkt erop dat je dat het beste even kunt doen voor je Sackboy: A Big Adventure opstart.

Sackboy: A Big Adventure verschijnt op 12 november voor de PlayStation 4 en verschijnt een week later voor de PlayStation 5.