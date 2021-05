Sackboy krijgt een pakje uit Returnal

Een stukje horror lijkt in de wereld van Sacbkoy: A Big Adventure te sijpelen. Op 26 mei verschijnt er namelijk DLC voor de vrolijke platformer die het pak van Selene uit Returnal zal toevoegen.

De DLC zal niet alleen het kostuum toevoegen die geïnspireerd is door de Roguelike shooter van Housemarque, maar ook een unieke emote. Hoeveel dit pakketje gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt. In dit Twitterbericht krijg je alvast een voorproefje te zien:

Strange alien planets. Odds stacked against you. Certain doom ‘round every corner.

Pfft, Sackboy was made for adventures like this. Break the cycle with this sweet costume and emote, inspired by ASTRA Scout Selene coming to Sackboy: A Big Adventure via DLC on PS Store on 26 May! pic.twitter.com/hcuYoT5Yrc

