Sackboy: A Big Adventure heeft een vier speler co-op modus gekregen

Sackboy: A Big Adventure is voorzien van een update die een vier speler co-op modus aan de game toevoegt.

Op het PlayStation Blog geeft ontwikkelaar Sumo Digital tekst en uitleg over hoe de multiplayer van de game werkt. De modus geeft je namelijk de mogelijkheid om de game met tot drie vrienden te spelen, ondanks dat de game gemaakt is als singleplayer ervaring.

Dit is nog niet alles, want in elk van de vijf werelden zijn twee ‘Teamwork Levels’ toegevoegd. Zoals je wellicht verwacht, vereisen deze wat meer samenwerking en coördinatie om het doel te bereiken.

Net als bij andere multiplayer in platformers zijn er in Sackboy ook eindeloze manieren om je vrienden te treiteren en irriteren. Zo kun je ze een klap verkopen, vastpakken en tegen andere teamgenoten gooien. Mocht je overigens de enige van je vrienden zijn met een PlayStation 5 is dit geen probleem, aangezien de game cross-gen multiplayer ondersteunt.

Naast de komst van de multiplayer geeft de update je ook de mogelijkheid om je save file van de PlayStation 4 naar de 5 over te zetten. In Sackboy: A Big Adventure keert een van Sony’s platform iconen eindelijk terug op onze schermen. De game, hoewel speelbaar op de PS4, is aangekondigd als een van de lanceringstitels van de PS5 die gebruikmaakt van de console van de volgende generatie. Deze maakt voornamelijk gebruik van de DualSense, de controller van de PlayStation 5.

Sackboy: A Big Adventure is sinds 19 november verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en 5. Check ook onze review van deze platformer om te lezen waarom je deze game niet moet missen!