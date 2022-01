Voorheen dachten we dat het langverwachte vervolg S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl aankomende april zou uitkomen. Echter blijkt nu dat we nog een aantal maanden extra moeten wachten.

Het spel wordt nu namelijk op 8 december verwacht. Dit nieuws werd op het officiƫle Twitter-kanaal van de reeks bevestigd. Ontwikkelaar GSC Game World geeft aan nog meer tijd nodig te hebben om het spel te testen en op te poetsen.

Het spel komt uit voor de PC en Xbox Series X/S.