Rust krijgt Nvidia DLSS ondersteuning

Steeds meer games worden voorzien van de nieuwe technologie die grafische kaartmaker Nvidia op zijn RTX-serie toepast. Zo was laatst Metro Exodus al aan de buurt, nu is survivalgame Rust de gelukkige.

Facepunch Studios geeft de nieuwe grafische modus op 1 juli uit voor de game, dit maakt Nvidia bekend op de website. Helaas zijn er nog geen beelden vrijgekomen, maar gelukkig hoeven al niet lang meer te wachten.

“I’m pleased to announce on July 1st NVIDIA DLSS is available for Rust. In Rust split-second reactions can be the difference between life and death, with NVIDIA DLSS offering our players a performance boost, without sacrificing visual quality and a better overall experience, it’s a win-win.”– Helk, Rust’s Project Lead, Designer & Programmer

Naast Rust staan er nog een hoop games op de planning die straks DLSS-ondersteuning krijgen. Zo kunnen we binnenkort ook van extra mooi lichtinval en nog betere performance genieten in Control, Red Dead Remption, Doom en nog veel meer. De nieuwe Unreal Engine 5, waar we die hele mooie demo van op de Playstation 5 hebben gezien, ondersteund de techniek inmiddels ook. Het kan dan ook niet anders dan dat we nog mooiere games in de toekomst gaan zien.