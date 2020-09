Runescape vanaf halverwege oktober beschikbaar op Steam

De old skool MMO-game RuneScape zal vanaf 14 oktober ook te spelen zijn via Steam.

Dit is erg opvallend nieuws, aangezien de van orgine browser-game al negentien jaar oud is. Het gaat in dit geval overigens niet om de Old School-versie die in 2018 werd uitgebracht op Android en iOS, maar om de versie die al sinds 2001 aan het ontwikkelen is. Spelers kunnen gemakkelijk overstappen naar Steam, omdat ze bij het koppelen van hun account hun voortgang gewoon kunnen meenemen.

Ben jij een RuneScape speler en stap je over naar Steam? Laat ons weten waarom (of waarom niet)!