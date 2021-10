Ruim zes miljoen gamers hebben Back 4 Blood gespeeld

Turtle Rock Studios laat weten dat Back 4 Blood al door zes miljoen gamers is gespeeld. Deze mijlpaal werd slechts twee weken na de lancering behaald.

Mocht je de game nog niet hebben gespeeld, kun je deze spelen via Xbox Game Pass voor zowel console, pc als Cloud. Dit is ongetwijfeld een van de grote redenen achter het grote spelersaantal dat de game bereikt heeft, maar is desondanks toch een geweldig resultaat.

De ontwikkelaar liet gisteren weten van de zes miljoen spelers via een Tweet. Het zat er ook wel een beetje aan te komen dat Back 4 Blood een succes zou worden. De game werd al vrij snel een van Steam’s meest gespeelde games en ook de beta wist 100.000 gamers aan te trekken.

Ondanks de piek van ruim 65.000 spelers op Steam is het wel duidelijk dat veel spelers de game via Xbox hebben gespeeld. Hebben jullie Back 4 Blood al een kans gegeven? En wat zijn jullie ervaringen met deze game? Laat het ons vooral weten in de reacties.