Vorige week toonde Ubisoft al het een en andere van de open wereld RPG Immortals: Fenyx Rising. Inmiddels is er ook ruim één uur aan gameplay online gezet.

In de video komen alle aspecten van de game nog beter naar voren, zoals de wereld, de combat en de puzzels. Mocht je de tijd hebben, kun je hierboven dus ruim een uur aan Immortals: Fenyx Rising bekijken.

De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia en zal op 3 december in de winkels liggen.