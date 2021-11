Ruim een kwartier aan Elden Ring gameplay

FromSoftware heeft zoals beloofd een ruime kwartier aan Elden Ring gameplay online geknald. Uiteraard kan je dat hieronder bekijken!

Elden Ring verschijnt op de PlayStation 5, 4, PC en Xbox One en Series X|S. Je kunt via de Bandai Namco Store nu ook de speciale edities van de game vooruit bestellen. De Premium Collector’s Edition bevat onder andere een standbeeldje en een replica van de helm van Malenia op ware grootte. Er zijn maar 6000 van deze Premium Collector’s edition wereldwijd. Dus je zult er snel bij moeten zijn. Er is ook een standaard Collector’s Edition met alle extra’s behalve de helm voor €189,99. De Launch Edition bevat ook een aantal leuke extra’s voor eigenlijk geen meerprijs!