Ruim 92 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch verkocht

De Nintendo Switch blijft het goed doen in de verkopen met bijna vier miljoen verkochte exemplaren van de console in het tweede kwartaal.

Tussen 1 juli en 31 september gingen er maar liefst 3,83 miljoen exemplaren van de hybride console over de toonbank. Dit betekent dus hier de verkopen van de Switch Oled-versie niet bij zijn inbegrepen, aangezien deze pas in het huidige kwartaal verscheen.

In totaal zijn er ruim 92 miljoen Nintendo Switch-consoles aan de man gebracht. Ook de software verkopen blijven het goed doen, met een totaal van 681 miljoen miljoen games verkocht, waarvan 48,6 over het tweede kwartaal. Nintendo heeft wederom de top 10 best verkochte games van de console geüpdatet:

Mario Kart 8 Deluxe – 38,74 miljoen

Animal Crossing: New Horizons – 34,85 miljoen

Super Smash Bros. Ultimate – 25,71 miljoen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 24,13 miljoen

Pokémon Sword / Pokémon Shield – 22,64 miljoen

Super Mario Odyssey – 21,95 miljoen

Super Mario Party – 16,48 miljoen

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Eevee! – 13,83 miljoen

Splatoon 2 – 12,68 miljoen

Ring Fit Adventure – 12,21 miljoen

Het is overigens een behoorlijke prestatie van Ring Fit Adventure, een game die namelijk een stukje duurder is dan normale games, aangezien deze met bijbehorende accessoires wordt geleverd.

Nieuwkomer The Legend of Zelda: Skyward Sword HD doet het overigens ook erg goed met 3,6 miljoen verkochte exemplaren. Ook Pokémon Snap doet het niet onaardig met 2,19 miljoen en ook Super Mario 3D World + Bowser’s Fury weet het goed te doen bij het publiek met 7,45 miljoen verkochte exemplaren.

Ondanks het aanhoudende succes van de Nintendo Switch heeft Nintendo ook te kampen met tekorten aan halfgeleiders. De platformhouder kan hierdoor zelfs 20% minder consoles produceren dan eigenlijk gepland. Desondanks verwacht ‘Big N’ dit jaar zo’n 24 miljoen exemplaren van de hybride console van de band te laten rollen.